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Mezolift nedir ne işe yarar zararları var mıdır

Mezolift nedir ne işe yarar zararları var mıdır

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman mezolift uygulamasının ne olduğunu açıkladı.

Yüz gençleştirmede en etkili yöntemlerden biri olan mezolift hakkında konuşan Tırman,  "Yazın güneşin etkisiyle ve güneşin devamında deniz gibi birçok kurutucu etkenin sebebiyle cildimizin en büyük kaybı nemdir. Nemi kaybettiğimizde nemi tutan hyaluronik asit içeriğini de kaybettiğimiz için cildimiz daha kuru ve mat hale bürünür. Biz kliniklerimizde hyaluronik asitin çapraz bağsız olan formunu mezolift dediğimiz yöntemle cildinize geri vermeye çalışırız." dedi.

Sünger, mıknatıs gibi cildinize verdiğimiz hyaluronik asit içerde nemi tutabilecek yapılar oluşturur ve sizin kremlerle sürdüğünüz buharlaşıp uçup giden neminiz cildinizin altında hapsedilerek daha canlı, parlak ve net bir yüzünüzün olmasını sağlamaya çalışır." diyen Tırman,  "Cildiniz hyaluronik asitin içeriğiyle doydukça çok daha net bir görüntü elde etmeye başlayacaksınız. " ifadelerine yer verdi.

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