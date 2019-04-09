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Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı

İhlas Haber Ajansı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı

AYDIN Kuşadası’nda sokakta yürürken iki kişiyle tartışan bir travesti bıçaklandı. Yaralı olarak adliyeye sığınan travesti polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

AYDIN Kuşadası İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda sokakta yürüyen M.G. isimli bir travesti, seyir halinde olan 35 D 7380 plakalı aracın içerisindeki iki kişi ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayın ardından N.M. isimli kişi bıçakla travestiyi yaraladı.

Olay yerinden yaralı olarak kaçan travesti adliye binasına sığındı.

Burada görevli polislerin çağırdığı 112 Sağlık ekibi tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan travesti tedavi altına alındı.

Polis olayın hemen ardından N.M. ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı.

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