HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

İzmir'de pompalı tüfekli damat dehşeti

İzmir'de pompalı tüfekli damat dehşeti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Mehmet C. boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Gülden C.’nin kaldığı kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı. Mehmet C., silahından çıkan saçmaların isabet ettiği kayınpederi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.

Olay, bugün saat 19.20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak’ta meydana geldi. Hatay’da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.’yi terk ederek (32), İzmir’de oturan babasının evine geldi. Hatay’da oturan Mehmet C., iddiaya göre çift boşanma aşamasında oldukları eşi Gülden C. ile barışmak için İzmir’e geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülden C.’nin oturdukları evin yakınına gelen Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi Ayşe (53) ve babası Süleyman Demir’e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.

Silahlı saldırıda saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile kızları kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden Ceyhan. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Süleyman Demir ile Ayşe Demir’in cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.’yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet C.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
10 gündür tedavi gören askerden acı haber
10 gündür tedavi gören askerden acı haber
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı
Yanal'dan derbi rotasyonu
Yanal'dan derbi rotasyonu
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İran çıkışı
Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İran çıkışı
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Antalya'da üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Malatya'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Malatya'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Öztrak: Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız
Öztrak: Kazandığımız seçimleri çaldırmayacağız
Fatih Terim stoperini arıyor
Fatih Terim stoperini arıyor
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak net tarihi
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
2022 engelli maaş ödeme günü Nisan ayında ne zaman?
2022 engelli maaş ödeme günü Nisan ayında ne zaman?
Yorumlar 1 yorum