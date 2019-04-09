Fatih Terim stoperini arıyor

Evkur Yeni Malatyaspor engelini 3-0 ile geçerek şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir’i takibini sürdüren Galatasaray'da devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne sarı kırmızılı forma ile ilk kez 3 gol birden kaydederken kritik haftalar öncesi hazırım mesajı verdi.

Pazar günü derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Luyindama'nın ardından Marcao'nun da cezalı duruma düşmesi sarı kırmızılıların tüm planlarını alt üst etti. Devre arasında transfer edilen ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak defansın değişilmez isimlerden olan iki futbolcunun yerine kimlerin oynayacağı ise büyük merak konusu.

Teknik direktör Fatih Terim'in Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde şans verdiği Donk'un performansına tam not verdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe maçında da bu mevkide oynamasına kesin gözüyle bakılırken diğer forma için 3 aday birden bulunuyor. Semih Kaya ve Ahmet Çalık'ın dışında deneyimli teknik adamın bu bölgede Fernando'yu da oynatma ihtimali olduğu gelen haberler arasında.

Haftasonu sergilediği performans ile beğeni toplayan Emre Akbaba'nın ise Fernando'nun stopere geçmesi durumunda Ndiaye ve Belhanda ile birlikte orta alanda forma giyme ihtimali bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in derbi öncesi son kararını antrenman performanslarına göre vermesi bekleniyor.

Öte yandan Nagatomo'nun yokluğunda sol bekte forma giyen ve maça damga vuran Martin Linnes'in mücadeleye ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Tedavisi sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalmasına rağmen izin günlerinde dahi ekstra çalışmalar yapan Nagatomo'nun derbi kadrosunda olacağı da gelen haberler arasında.