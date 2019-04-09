Antalya'da üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA’nın Alanya ilçesindeki bir restoranın bahçesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz, bahçedeki salıncakta oynadığı sırada salıncak üzerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Merve, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu.

Merve’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Minik kızı cenazesinin memleketi Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi.