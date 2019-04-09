Japon F-35 savaş uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde kayboldu

Japon hava kuvvetlerine ait F-35A model savaş uçağının Kuzey Pasifik Okyanusu üzerinde kaybolduğu bildirildi. Uçağı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misawa Hava Üssünde görev yapan F-35A savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtildi.

Uçak ile radar bağlantısının 19.27'de, üssün 135 kilometre doğusunda okyanus üzerinde seyrederken kesildiği ifade edilen açıklamada, uçağı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu arada, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, hava üssünde görevli diğer F-35A model savaş uçaklarının uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.