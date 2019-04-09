IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması: Sebep yok
IMF başekonomisti Gopinath, "Türkiye'nin IMF'den yardım istediğini düşünmeyi gerektirecek herhangi bir sebep yok" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, Küresel Ekonomik Görünüm raporundan sonra Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Gopinath, Türkiye'nin IMF'den yardım istediğini düşünmeyi gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu bugün açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2.5 küçülmesini 2020'de ise yüzde 2.5 büyümesini beklidiğini açıklamıştı.