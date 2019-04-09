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Hakkari'de gümrük kaçağı altın ve pırlanta ele geçirildi

Hakkari'de gümrük kaçağı altın ve pırlanta ele geçirildi

Hakkari'de polisin bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli miktarlarda pırlanta, toz altın, çinko, külçe halinde kıymetli maden ile tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 1- 7 Nisan tarihleri arasında il genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirtilen, 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 külçe şeklinde 48 kilo 950 gram ağırlığında kıymetli maden, 1 tabanca, 125 adet 9 mm çapında mermi, 25 adet 7,65 mm çapında mermi ve 160 saç losyonu ele geçirildi.

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