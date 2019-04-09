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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Şehit ve Gazi aileleriyle bir araya geldi.

"Tutuklama sayısı 6 bin 320'dir"

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir" ifadelerini kullandı.

"PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66 dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir.

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