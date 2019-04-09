HDP’li başkanlardan mazbata başvurusu!

DİYARBAKIR’da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir ve dört ilçe belediye başkanlıklarını kazanan HDP’li eş başkanlar, İl Seçim Kurulu’na mazbatalarının verilmesi başvurusu yaptı.

Büyükşehir, merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur belediye eş başkanları, Diyarbakır Adliyesi’ne gelerek, İl Seçim Kurulu’na dilekçelerini sundu.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların kesinleşmiş olduğuna dikkat çekilen dilekçelerde, “Yasanın ilgili maddeleri gereği seçilmem nedeniyle mazbatamın derhal tarafıma verilmesini, aksi halde verilmeme gerekçesinin yazılı olarak tarafıma sunulmasını talep ediyorum” denildi.

"YSK, sürekli ertelemekte"

Daha sonra açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, “31 Mart seçimleri gerçekleştirilmiş olmasına rağmen hala seçimin sonuçlarını teyit etmekle ve bunu kamuoyuna açıklamakla mükellef olan YSK, bunu sürekli ertelemekte, nedenini, gerekçelerini sürekli saklamakta. Bildiğiniz gibi bölgemizde kayyumlar atanmıştı. Halk iradesi güçlü bir şekilde kayyumlara buralardan gidin dedi." açıklaması yaptı.

"Bu da YSK üzerindeki şaibeyi artırmaktadır"

Mızraklı, "Kendi iradesiyle seçtiği belediye başkanlarının görev almasını bekliyor. Bütün Türkiye adeta İstanbul seçimlerini takip ediyor ama büyük hukuksuzlukların yaşandığı bölgemize ise sessiz kalmakta. İstanbul’da oyların yeniden sayım kararını veren YSK, 3 oy farkının olduğu Malazgirt’te, 538 oy farkının olduğu Muş’ta yapılan itirazlara farklı hukuk uygulamıştır. Bu durum YSK’nın kendi içinde çelişkili olduğunu görmekteyiz. Bu da YSK üzerindeki şaibeyi artırmaktadır” dedi.

"İtirazlar YSK’da değerlendiriliyor"

AK Parti Diyarbakır İl Örgütü’nün yapmış olduğu itirazlar nedeniyle mazbataların kendilerine verilmediğini ifade eden Mızraklı, “İtirazların YSK’da değerlendirildiğini ifade ediyorlar. Muhtemel kararı da Ankara’dan tesis edileceği gibi bir yaklaşım var” diye konuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre:

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Eşbelediye Başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık-Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 62.93,

Yenişehir Eşbelediye Başkan adayları Belgin Diken - İbrahim Çiçek yüzde 55.677,

Bağlar Eşbelediye Başkan adayları Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan yüzde 70.34,

Kayapınar Eşbelediye Başkan adayları Kezban Yılmaz - Necati Pirinççioğlu yüzde 66.35,

Sur Eşbelediye Başkan adayları Feyme Filiz Buluttekin - Cemal Özdemir yüzde 60.76 oy aldı.