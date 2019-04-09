HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

HDP’li başkanlardan mazbata başvurusu!

HDP’li başkanlardan mazbata başvurusu!

DİYARBAKIR’da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir ve dört ilçe belediye başkanlıklarını kazanan HDP’li eş başkanlar, İl Seçim Kurulu’na mazbatalarının verilmesi başvurusu yaptı.

Büyükşehir, merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur belediye eş başkanları, Diyarbakır Adliyesi’ne gelerek, İl Seçim Kurulu’na dilekçelerini sundu.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların kesinleşmiş olduğuna dikkat çekilen dilekçelerde, “Yasanın ilgili maddeleri gereği seçilmem nedeniyle mazbatamın derhal tarafıma verilmesini, aksi halde verilmeme gerekçesinin yazılı olarak tarafıma sunulmasını talep ediyorum” denildi.

"YSK, sürekli ertelemekte"

Daha sonra açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, “31 Mart seçimleri gerçekleştirilmiş olmasına rağmen hala seçimin sonuçlarını teyit etmekle ve bunu kamuoyuna açıklamakla mükellef olan YSK, bunu sürekli ertelemekte, nedenini, gerekçelerini sürekli saklamakta. Bildiğiniz gibi bölgemizde kayyumlar atanmıştı. Halk iradesi güçlü bir şekilde kayyumlara buralardan gidin dedi." açıklaması yaptı.

"Bu da YSK üzerindeki şaibeyi artırmaktadır"

Mızraklı, "Kendi iradesiyle seçtiği belediye başkanlarının görev almasını bekliyor. Bütün Türkiye adeta İstanbul seçimlerini takip ediyor ama büyük hukuksuzlukların yaşandığı bölgemize ise sessiz kalmakta. İstanbul’da oyların yeniden sayım kararını veren YSK, 3 oy farkının olduğu Malazgirt’te, 538 oy farkının olduğu Muş’ta yapılan itirazlara farklı hukuk uygulamıştır. Bu durum YSK’nın kendi içinde çelişkili olduğunu görmekteyiz. Bu da YSK üzerindeki şaibeyi artırmaktadır” dedi.

"İtirazlar YSK’da değerlendiriliyor"

AK Parti Diyarbakır İl Örgütü’nün yapmış olduğu itirazlar nedeniyle mazbataların kendilerine verilmediğini ifade eden Mızraklı, “İtirazların YSK’da değerlendirildiğini ifade ediyorlar. Muhtemel kararı da Ankara’dan tesis edileceği gibi bir yaklaşım var” diye konuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre: 

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Eşbelediye Başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık-Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 62.93, 

Yenişehir Eşbelediye Başkan adayları Belgin Diken - İbrahim Çiçek yüzde 55.677, 

Bağlar Eşbelediye Başkan adayları Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan yüzde 70.34,

Kayapınar Eşbelediye Başkan adayları Kezban Yılmaz - Necati Pirinççioğlu yüzde 66.35, 

Sur Eşbelediye Başkan adayları Feyme Filiz Buluttekin - Cemal Özdemir  yüzde 60.76 oy aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uçak sayısını arttırdı
İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uçak sayısını arttırdı
Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme
Korkmaz Karaca'dan CHP'li Tanju Özcan'a manidar gönderme
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
Milli Piyango 70 milyonu alacak talihliyi bekliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına ferah olun mesajı
Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu
Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın
Gelinim Mutfakta Güngör kimdir İstanbullu kaynana Sevim'e bakın
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
Parkinson hastalığı nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Parkinson hastalığı nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Yorumlar