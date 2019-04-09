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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama

İSTANBUL seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de 'yeniden seçim yapılsın' açıklaması geldi.

İstanbul'da yeniden seçim yapılması için Cumhur İttifakı'ndan açıklamalar arka arkaya geliyor. AK Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz'un "seçimlerin yenilenmesi için başvuracaklarını" açıklamıştı. Benzer bir istek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

60 gün sonra İstanbul seçiminin yeniden yapılabileceğini belirten Bahçeli, "Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mansur Yavaş benim başkanım değil"

-Mansur Yavaş'ın mazbatayı almasını da değerlendiren Bahçeli, "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi. 

"İtirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir"

-Her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. 

"Yeni bir seçim düşünülebilir"

-İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerin ardından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul'u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum.

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