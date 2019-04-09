İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı

İSTANBUL seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz son dakika açıklamalar yaptı ve 'İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz basın toplantısı düzenleyerek İstanbul seçimlerine ilişkin önemil açıklamalar yaptı. İstanbul genelinde seçimlerde organize usulsüzlük yapıldığını iddia eden Ali İhsan Yavuz, YSK'ya yapacakları olağanüstü başvuruda İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.

Yavuz'un İstanbul'a dair açıklaması şöyle:

-"Fark 29 binden 14 bine geldi ki sadece yüzde 6'sı sayıldı. Tamamı sayılsa ne olacaktının resmidir. Olağanüstü itiraz seçimin sonucuna ilişkin bir durum olması halinde kullanılıyor. Biz de diyeceğiz ki.

Seçimin sonucunu etkileyecek olay var deyip İstanbul'da seçimlerin yeniden yapılmasını isteyeceğiz.



Sandık başkanları

Bu insanlar sandık başkanlarını getiren sizin idareniz diyor CHP’li Faik Öztrak. Seçim yasası diyor ki il ilçe sınırında ne kadar memur varsa mülki idare teslim eder. Seçim kurulu verilen isimlerden engeli olanları çıkartmak sureti ile kalanları sandık başına görevlendirir. Seçim kurulları ne yapıyor. 16 bin kişi o listenin içine yerleştirilmişken 5 bin kişide o listenin dışında yerleştirilmiş. Listenin dışında çıkan bu hakkı kullanan ilçe seçim kurulu başkanları

Sandıkta birilerinin akrabası var

Sandık kurulu başkanları verilen listenin dışından çağrılmış. Kamu görevlisi olmayanlar da dahil edilmiş. Bir kısım akrabaları var. Bu işin dahası da var. Yine deniliyor ki bunu zamanında neden buna itiraz etmediniz. Herkes bilirki sandık kurulu başkalarının adı partilere verilmez. Bu listeler gizli tutuluyor. Bunda da bize güvenmek düşüyor ama görüyoruz ki bugün birşey var diyoruz.

İstanbul'un her yerinde usulsüzlük

Büyükçekmece ile ilgili itirazlarımızı yaptık ve olağanüstü başvuruya da başvuracağız. İstanbul'un her yerinde organize usulsüzlük yapılmış. 2017 yılında bir kişi B.Çekmece'de görevlendiriliyor. Sonrada usulsüz seçmen kaydı yapılıyor.

YSK'da bir şeyler var 10 binleri aşan rakamlardan bahsediyoruz. Fark ne kadar 4 bin 600. O zaman burayı daha fazla irdelememiz gerekiyor. Sandık başında, sandık kurulunda ve YSK'da var birşeyler var diyoruz. Sandık sonuç sayn cetvelinde bir kısmı boş bir kısmı imzasız bu kadar belgenin, bu kadar eksik usulsüz bir şekilde girmesi mantıklı mıdır?

51 sandığı saymanın anlamı yok

YSK, dün itibari ile oyların tamamının sayılmasına gerek yoktur şeklinde karar verdi. Bunun yanında 51 sandıkta yeniden sayılsın kararı var. Bu 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verilmesini anlamıyorum. 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yok.

Bizim sadece bu 51'i sayılsın diye bir talebimiz yok.

Sahtekarlığın boyutu büyük

Sandık kurulu üyelerimizn ötesinden bir sahtekarlık var. Sayım döküm cetveline imzalar atılmış AK Partilerin de imzası var. Sandık sonuç tutunağına geçirirken bakıyorsunuz kaydırma yapılmış. Çok ince çalışılmış.

Fetö mü yaptı?

Sorun ilçe seçim kurulundan kaynaklanıyor. Belki onları da yanıltmışlardır. bilemiyoz. Mülki idarenin verdiği listenin dışında çıkılmış. Biz bu listeye müdahele edemeyiz ki. FETÖ mü yaptı? Birilerinin onlardan istifade etmesi onların işine gelmiş olabilir. FETÖ'ye ilişkin ne yapıldığına dair sizlere daha sonra açıklayacağız.

Şaibe 5 yıl boyunca konuşulur

YSK'nın kararları kesindir ve herkesi bağlar. Ama şüphe, şaibe kalkmamış olur. 5 yıl boyunca bu şaibe konuşulur. Bunun meşruiyeti konuşulur. Buna kimse müsade etmemeli.