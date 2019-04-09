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Karı koca devir teslimi! Balçova'da kocası gitti karısı geldi

Karı koca devir teslimi! Balçova'da kocası gitti karısı geldi

BALÇOVA Belediye Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni vardı. Belediye Başkanı seçilen Fatma Çalkaya, eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan başkanlığı devraldı.

Yerel seçimlerden sonra en çok merak edilen törenlerden birisi olan Balçova Belediye Başkanlığının devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

İzmir'in en ilginç devir teslim töreni

Adaylığı kabul edilmeyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine, CHP tarafından Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya aday gösterilmişti. Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Balçova İlçe Seçim Kurulunda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Balçova'ya eşi başkan oldu

Resmi törenin ardından belediyeye geçen Fatma Çalkaya’yı eski başkan ve eşi olan Mehmet Ali Çalkaya ile coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir-teslim töreninde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çalkaya, "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu cumhuriyet sayesindedir.

2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemlidir. Cumhuriyet öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova Halkı’da seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek cumhuriyete olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Adil olacağına eminim'

Fatma Çalkaya’ya, üzerinde "Hak, hukuk ve adalet her zaman yol göstericiniz olsun" yazılı bir adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya, "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle Balçova halkına hizmet edecekler" dedi.

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