Benzine yeni zam gelebilir petrol fiyatları yükseliyor

Petrol fiyatları yükseliyor ve bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Üzerine bir de dolar kurunun yükselmesi söz konusu olunca katmerli zam kaçınılmaz oluyor.

Türkiye’de akaryakıt ve benzin zamları uluslararası piyasada Brent petrol fiyatları ve dolardaki artışa göre yapılıyor. 25 Mart’ta 66.55 olan Brent petrolün fiyatı günler içinde yükselmeye başladı.

Geçen hafta Brent petrolün fiyatı 69.39 dolara yükselince benzine 19 kuruş zam yapılmıştı. Petrol petrol bu haftadan itibaren 70 doları zorladı ve bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,18 dolara yükseldi.

Dolarda arttı

Öte yandan Mart ayından bu yana yükselişe geçen dolar ise bu hafta içinde 5.70’leri test etmişti. Dolar geçen haftadan beri 5.60-5.70 arasında gidip geliyor. Kısacası dolar ve Brent petrolde son zamanlar yaşanan yükselişin akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

Üretim azalıyor zam artıyor

Petrol fiyatlarının yükselmesinde ise üretimin azaltılması etkili oluyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD’nin İran ile Venezuela’ya yaptırımları söz konusu. Öte yandan uzmanlar, Libya’da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.