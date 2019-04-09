Artvin Belediye Başkanı Ensar Vakfı'na tahsil edilen binayı geri aldı
AK Parti'den CHP'ye geçen Artvin'de belediye başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi, Ensar Vakfına tahsis edilen binayı geri almak oldu.
Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi belediyeye ait binayı Ensar Vakfından geri almak oldu.
Daha önce AK Partili başkan Mehmet Kocatepe tarafından Ensar Vakfı'na tahsis edilen İsmet Acar Misafirhanesi'ni vakfın elinden geri aldı.
Ensar vakfı ibaresi kaldırıldı
Binanın isminde bulunan "Ensar Vakfı" ifadesi kaldırılarak "Artvin Belediyesi" ismi konuldu.