HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Artvin Belediye Başkanı Ensar Vakfı'na tahsil edilen binayı geri aldı

Artvin Belediye Başkanı Ensar Vakfı'na tahsil edilen binayı geri aldı

AK Parti'den CHP'ye geçen Artvin'de belediye başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi, Ensar Vakfına tahsis edilen binayı geri almak oldu.

Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi belediyeye ait binayı Ensar Vakfından geri almak oldu.

Daha önce AK Partili başkan Mehmet Kocatepe tarafından Ensar Vakfı'na tahsis edilen İsmet Acar Misafirhanesi'ni vakfın elinden geri aldı.

Ensar vakfı ibaresi kaldırıldı

Binanın isminde bulunan "Ensar Vakfı" ifadesi kaldırılarak "Artvin Belediyesi" ismi konuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu'ndan seçim yorumu
Metin Feyzioğlu'ndan seçim yorumu
Hasan Ruhani'den ABD'ye 'IR8 santrifüj' tehdidi!
Hasan Ruhani'den ABD'ye 'IR8 santrifüj' tehdidi!
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı iş ilanları arttı
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı iş ilanları arttı
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
Çiftlik Bank soruşturmanda ilk yargılama 10 Mayıs'ta
Çiftlik Bank soruşturmanda ilk yargılama 10 Mayıs'ta
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ne yapmalı?
Çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları ne yapmalı?
Cep, internet, oyun! Bu Dijital Hastalıklar kitabını herkes okumalı
Cep, internet, oyun! Bu Dijital Hastalıklar kitabını herkes okumalı
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir
Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi
Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa öz güncel kutlama mesajları 2019
Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu
Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!
Yorumlar 3 yorum