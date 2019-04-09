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Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir

Hera Aslan kaç yaşında aslen nereli Hera Aslan kimdir

Hera Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Çiçeği burnunda sarkıcı Hera, Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasında 2. oldu. Ozan Doğulu'nun 20 yaş küçük sevgilisi olan Hera Aslan aslen Malatyalı ve 28 yaşında.

Hera Aslan kimdir yaşı kaç soruları merak konusu oldu. Bir dönem spor haberleri sunan Hera Aslan'ın adı Ozan Doğulu ile anıldı. O dönem evli olan 3 çocuk babası Ozan Doğulu 'nun boşanmasına da Hera Aslan neden olarak gösterilmişti. 

Kübra Hera Aslan kimdir: Asıl ismi Kübra Hera Aslan olan genç şarkıcı 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu organizasyonda 2. olmayı başarmıştır. Bu yarışmanın sonrasında Tayland’da organize edilen Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmeyi başarmıştır.

İleri derecede İngilizce bilen Hera, bunun yanında kısa bir dönem İspanyolca eğitimi almıştır. NTV, Sportivi ve Tv Em Spor gibi çeşitli kanallarda spiker olarak boy göstermiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Güzel fiziğinin yanı sıra düzgün diksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hera, TV EM kanalında ekranlara gelen spor haberlerinin uzun bir dönem sunuculuğunu yapmıştır. Kendisi için her şey yolunda giderken kanalın kapanmasının sonrasında spikerlik mesleğine ara vererek yurt dışına çıkmış ve orada yaşamaya başlamıştır. Uzun bir dönem yurt dışında yaşadıktan sonra 2016 yılında tekrar yurda dönerek Habertürk'de çalışmaya başlamıştır. 

Verdiği bir röportajda babaannesi tarafından İranlı olduğunu belirtmiş ve aslen Malatyalı olduğunu vurgulamıştır. Hera, şarkıcılık hayatına ise 2 ay önce aranjör Ozan Doğulu ile beraber "Öle Öle" isimli şarkıda düet yaparak merhaba demiştir. Güzel fiziği ve etkileyici sesiyle herkes tarafından beğeni ile takip edilen Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu'nun 11 yıllık eşinden boşanmasına sebep olduğu da iddia edilmiştir.

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