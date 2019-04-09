HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi

Mart ayında en fazla dolar kâr getirdi

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mart ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’ verisini açıkladı. Buna göre en fazla kâr oranı dolarda gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 0,83 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,38 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 2,95 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,48 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,98 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık getiride Amerikan doları
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Başkanlık yetkilerini çiğnetme
Çiftlik Bank soruşturmanda ilk yargılama 10 Mayıs'ta
Çiftlik Bank soruşturmanda ilk yargılama 10 Mayıs'ta
Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu
Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu
Kurutulmuş 2 adet insan eli ile yakalandı polise itiraf etti
Kurutulmuş 2 adet insan eli ile yakalandı polise itiraf etti
Saadet Partisi başvurdu! MHP'li ismin başkanlığı düşürüldü
Saadet Partisi başvurdu! MHP'li ismin başkanlığı düşürüldü
Fenerbahçeli Dirar'dan Galatasaray'a sinkaflı küfür
Fenerbahçeli Dirar'dan Galatasaray'a sinkaflı küfür
ÖNCEKİ HABERLER
10 nisan polis haftası etkinlikleri 2019 takvimi neler?
10 nisan polis haftası etkinlikleri 2019 takvimi neler?
Altın fiyatları Gram altın kaç lira oldu işte 9 Nisan rakamları
Altın fiyatları Gram altın kaç lira oldu işte 9 Nisan rakamları
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Uber XL araçlarını çekme kararı almıştı şimdi ise küçülme dedi
Uber XL araçlarını çekme kararı almıştı şimdi ise küçülme dedi
Ljajic ikinci devrede coştu
Ljajic ikinci devrede coştu
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu ile nikah tazeledi
Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu ile nikah tazeledi
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
Yorumlar