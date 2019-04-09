HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Uber XL araçlarını çekme kararı almıştı şimdi ise küçülme dedi

Uber XL araçlarını çekme kararı almıştı şimdi ise küçülme dedi

Uber, Türkiye'deki XL araçlarını tümüyle çekme kararı almıştı. Şimdi ise küçülme kararı aldı.

Dijital taksi devi Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Daha önce  8+1 araçlarla verdiği 'XL’ hizmetini çekeceğini duyurmuştu. Ancak şirket yeni yaptığı açıklamada  önümüzdeki dönemde XL araçlarını şimdilik Türkiye'den tamamen çekmeyeceğini  belirtti. Sadece bu araçların sayılarının önemli ölçüde azaltacağı bildirildi. 

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı

Vergi kurumlara ödeniyor
Açıklamanın devamında, "Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi. Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV’nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçeli Dirar'dan Galatasaray'a sinkaflı küfür
Fenerbahçeli Dirar'dan Galatasaray'a sinkaflı küfür
İflas etmişti! Pamukkale otobüs şirketi hakkında yeni karar
İflas etmişti! Pamukkale otobüs şirketi hakkında yeni karar
İflas ettiği açıklanmıştı! İşte dev firma için yeni karar
İflas ettiği açıklanmıştı! İşte dev firma için yeni karar
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika seçim açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika seçim açıklaması
TOKİ'nin 583 lira taksitli konutlarına rekor başvuru yapıldı!
TOKİ'nin 583 lira taksitli konutlarına rekor başvuru yapıldı!
Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ljajic ikinci devrede coştu
Ljajic ikinci devrede coştu
Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu ile nikah tazeledi
Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu ile nikah tazeledi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
Burcu Çetinkaya eşi kimdir Bucak aşiretinden Mehmet Bucak yaşı?
Burcu Çetinkaya eşi kimdir Bucak aşiretinden Mehmet Bucak yaşı?
Diş ağrısı neden olur hangi durumlarda diş çekilir?
Diş ağrısı neden olur hangi durumlarda diş çekilir?
2022 engelli maaş ödeme günü Nisan ayında ne zaman?
2022 engelli maaş ödeme günü Nisan ayında ne zaman?
Banu Zorlu kaç yaşında kimdir bilinmeyen tam ismi nedir
Banu Zorlu kaç yaşında kimdir bilinmeyen tam ismi nedir
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Yorumlar