Uber XL araçlarını çekme kararı almıştı şimdi ise küçülme dedi

Uber, Türkiye'deki XL araçlarını tümüyle çekme kararı almıştı. Şimdi ise küçülme kararı aldı.

Dijital taksi devi Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Daha önce 8+1 araçlarla verdiği 'XL’ hizmetini çekeceğini duyurmuştu. Ancak şirket yeni yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde XL araçlarını şimdilik Türkiye'den tamamen çekmeyeceğini belirtti. Sadece bu araçların sayılarının önemli ölçüde azaltacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı

Vergi kurumlara ödeniyor

Açıklamanın devamında, "Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi. Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV’nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.