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Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında kırmızı listedeki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. PKK'lı ismin Mehmet Soysüren olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, terör örgütü PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi.

Kodadı: Savaş Porsipi

Üç günlük izlemenin ardından yapılan hava harekatında "aranan terörist" listesinden kırmızıkategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin terör örgütünün sözde "özel güç" sorumlusu olduğu öğrenildi.

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