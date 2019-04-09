Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda subay gözaltında

Ankara'daki FETÖ operasayonu kapsamında 29'u astsubay 64 şüpheli, İzmir'de ise 41 subay, astsubay ve 24 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara, İzmir, Konya, Adıyaman ve Gaziantep merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 280 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 23 ilde yürütülen operasyonlarda mahrem yapı üyelerinin de bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, Ardahan, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamda ise daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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