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AÖF sınav yeri sorgulama ekranı TC ile giriş açıklandı

AÖF sınav yeri sorgulama ekranı TC ile giriş açıklandı

AÖF sınav yerleri açıklandı öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerin AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ulaşabilecekler. AÖF sınavı 14-15 Nisan'da yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Sınavlar öncesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri sınav giriş yerlerini araştırıyordu. Ve nihayet beklenen gün geldi. AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden, AÖF 2019 Bahar Dönemi vize sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Bilindiği üzere, AÖF sınav yerleri AÖF sınav giriş belgeleri üzerinde yer alıyor. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla beraber, AÖF sınav yerleri de öğrenilmiş oldu.

Öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerini AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden görebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN


AÖF 2019 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019 Bahar dönemi vize tarihleri 14 - 15 Nisan olarak belirlendi. Öte yandan tüm sınav tarihleri de Anadolu Üniversitesi akdemik takviminde yer aldı. İşte, AÜ AÖF sınav tarihleri...

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

Bu tarihlere göre; Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF vizeleri, 13 – 14 Nisa tarihinde yapılacak.

Sınav saatleri ise şöyle:


Türkiye;


Sabah 09.30 – Öğleden sonra 14.00


KKTC;


Sabah 08;30 – Öğleden sonra 13.00


SINAVLA İLGİLİ GEREKEN EVRAKLAR


* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi


* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi


* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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