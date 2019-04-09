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AK Parti'den "YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine" karşı hamle!

AK Parti'den "YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine" karşı hamle!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,  Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini açıkladı.

"Bir kez daha YSK'ye gideceğiz"

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavuz'un ilgili paylaşımı şöyle:

13 Nisan'da başvurulacak
AK Parti'nin yeni hamlesi itirazlarla ilgili sürecin sona ereceği 13 Nisan'da bu kez "tam hukuksuzluk" iddiasıyla seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmak.

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