Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a övgü: Rakiplerinin önüne geçer

Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını değerlendiren Fatih Altaylı, "Fenerbahçe, Ali Koç'un ortaya koyduğu fikirlerle öne geçer çünkü rakipleri vahametin farkında değil" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını değerlendirdi. Altaylı, "Fenerbahçe, Ali Koç'un ortaya koyduğu fikirlerle öne geçer çünkü rakipleri vahametin farkında değil" ifadelerini kullandı.

"Reklam çok şık, çok hoş, duygusal dozu yerli yerinde''

Fenerbahçe'nin 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL toplanmasının hedeflendiği "Fener ol" kampanyasını değerlendiren Altaylı, "Reklam çok şık, çok hoş, duygusal dozu yerli yerinde. Kendini acındırıcı olmayan dozunda bir reklam filmi. Açık söyleyeyim kampanya derken, bunun bir hisse misse mi olacağı, bağış kampanyası mı olacağı sonradan anlaşıldı. Hisse olsaydı eğer Fenerbahçe'nin UEFA karşısındaki pozisyonunu güçlendirmezdi. Rakam da duyduğumuz kadarıyla 65 milyon Euro'luk hedefleniyor.'' dedi.

''Zaten Fenerbahçe'de böyle bir zengin grup var''

Altaylı, ''Şöyle söyleyeyim, 2001'de Galatasaray için böyle bir şey yapmıştık. 900'lü hatlar vesilesiyle Yiğit Şardan böyle bir şeyi organize etmişti. Sonucunda elde ettiğimiz gelir, harcadığımızın yarısı kadardı. Biz becerememiştik. 65 milyon Euro hedefi, taraftarlardan bekleniyorsa ulaşılmazsa. Ama bunun güzel bir tarafı var, Ali Koç buraya kendisi para verebilir. Nazı geçen insanlardan çok ciddi paralar alınabilir. Koç Grubu'na iş yapan firmalardan para istense verilmez mi? Fenerbahçe'nin böyle kaynak yaratma ihtimalleri fazla. Zaten Fenerbahçe'de böyle bir zengin grup var. 10 milyon onlardan, 10 milyon da hakiki taraftarlardan gelse, 10-15 milyon da Ali Koç'un iş bağlantılarından gelse eder 35-40. Gerisini de Ali Koç cebinden verse ne olur? Mesele çözülmüş olur. Şu ana kadar 3 küsür milyon Euro toplanmış, 65'in altında" ifadelerini kullandı.

''Ali Koç'un ortaya koyduğu fikirlerle rakiplerinden çok çok öne geçer''

"Fener ol" kampanyasıyla ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı şunları söyledi:

"Türk futbolu bugünkü yapısında devam ederse eğer önümüzdeki 10 sene dünya futbol piyasasında yer bulması muhtemel tek kulübümüz Fenerbahçe'dir. Patronajlı takımlar elbette bulabilir ama söylediklerim 3 Büyükler arasında. Fenerbahçe, buna uyanan ve bir şey yapmaya çalışan tek kulüp durumunda. Beşiktaş ve Galatasaray bunun farkında değil. Galatasaray son derece bilinçssiz ve kötü niyetli bir grup kongre üyesi Galatasaray uyanmasın diye her şeyi yapıyor. Fenerbahçe ise şartlar böyle devam ederse Ali Koç'un ortaya koyduğu fikirlerle rakiplerinden çok çok öne geçer. Ali Koç şahane bir yönetici veyahut muazzam bir adam olduğu için değil, rakiplerinin vahametin farkında olmadığı noktada vahametin farkında olduğu için"