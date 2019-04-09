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Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu, personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk genelgesini yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinin, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile şirketler dahil tüm birimlere dağıtılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personelinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim."

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