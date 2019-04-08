HABER /  AK PARTİ

Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu

Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile krize neden olan S-400'ler için Rusya ziyaretinde net konuştu. Bu konuda yol haritasının belirlendiğini söyleyen Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu bu konuda geri adım atılmayacağını söyledi. Erdoğan, Rusya ile S-400'ler için sözleşme imzalandığını belirten Putin ise iki ülkenin yüksek teknoloji savunma sisteminin üretiminde işbirliği yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti sonrası Başkan Vladimir Putin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Soru cevap kısmında S-400'ler konusuna değinen Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"Yol haritamızı belirlemişiz, çizmişiz, adımlarımızı atmışız. Her şey bitmiş, şimdi bizden kalkıp da 'buradan vazgeç' diye tavsiyelerde bulunanlar demek ki bizi de tanımıyor olacaklar. Biz bu konu ile ilgili olarak bir şeyin sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Ona göre yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır."

Putin: Vizeler için karar alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise iki ülke arasında yüksek teknoloji savunma sistemi için işbirliği yapılabileceğini söyledi. Putin, vizeler konusunda da anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

İşte Putin'in o sözleri:

"Ticaret daha dengeli olmalıdır. Özellikle müteahhitlik sektöründe çalışmalar. Mesela Türk işadamları, müteahhitler Rusya piyasasında 70 milyar dolar tutarında projeye imza attılar. Soçi Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası gibi birçok tesis inşa ettiler. Yol çalışmaları, meteoroloji, kimya sanayinde, gübre, otomotiv, taşımacılık, araç üretimi gibi çok ciddi potansiyelimiz var. Savunma sanayinde ortak üretim de olabiliyor. Yüksek teknoloji savunma sisteminin üretiminden bahsediyoruz. Bu ilişkiler Rusya'nın ve Türkiye halklarının lehinedir. TIR şoförleri için vizelerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar aldık. Türkiye'den gelecek olan hizmet pasaportu vizesiz olarak girecektir. Vizeler konusu bölgede güvenliğin sağlanmasıdır. Suriye'de ihtilafın siyasi yolla çözülmesidir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti
İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
ÖNCEKİ HABERLER
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
Eda öğretmenin neden öldürüldüğü ortaya çıktı
Eda öğretmenin neden öldürüldüğü ortaya çıktı
Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır TC ile sorgulama
Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır TC ile sorgulama
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Yorumlar