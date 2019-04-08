Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile krize neden olan S-400'ler için Rusya ziyaretinde net konuştu. Bu konuda yol haritasının belirlendiğini söyleyen Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu bu konuda geri adım atılmayacağını söyledi. Erdoğan, Rusya ile S-400'ler için sözleşme imzalandığını belirten Putin ise iki ülkenin yüksek teknoloji savunma sisteminin üretiminde işbirliği yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti sonrası Başkan Vladimir Putin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Soru cevap kısmında S-400'ler konusuna değinen Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"Yol haritamızı belirlemişiz, çizmişiz, adımlarımızı atmışız. Her şey bitmiş, şimdi bizden kalkıp da 'buradan vazgeç' diye tavsiyelerde bulunanlar demek ki bizi de tanımıyor olacaklar. Biz bu konu ile ilgili olarak bir şeyin sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Ona göre yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır."

Putin: Vizeler için karar alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise iki ülke arasında yüksek teknoloji savunma sistemi için işbirliği yapılabileceğini söyledi. Putin, vizeler konusunda da anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

İşte Putin'in o sözleri:

"Ticaret daha dengeli olmalıdır. Özellikle müteahhitlik sektöründe çalışmalar. Mesela Türk işadamları, müteahhitler Rusya piyasasında 70 milyar dolar tutarında projeye imza attılar. Soçi Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası gibi birçok tesis inşa ettiler. Yol çalışmaları, meteoroloji, kimya sanayinde, gübre, otomotiv, taşımacılık, araç üretimi gibi çok ciddi potansiyelimiz var. Savunma sanayinde ortak üretim de olabiliyor. Yüksek teknoloji savunma sisteminin üretiminden bahsediyoruz. Bu ilişkiler Rusya'nın ve Türkiye halklarının lehinedir. TIR şoförleri için vizelerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar aldık. Türkiye'den gelecek olan hizmet pasaportu vizesiz olarak girecektir. Vizeler konusu bölgede güvenliğin sağlanmasıdır. Suriye'de ihtilafın siyasi yolla çözülmesidir."