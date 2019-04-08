İstanbul seçim sonuçları YSK verileri geldi işte geçersiz oy sayısında fark

İSTANBUL'daki geçersiz oy sayımı sonuçlarına ilişkin son veriler geldi. Seçimlere yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasıyla fark, 15 binin altına indi. CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14 bin 878...

31 Mart seçimleri geride kalsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı henüz netlik kazanmadı.

AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede oylar yeniden sayıldı.

Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de henüz sonuç değişmedi.

Son durum: Fark, 14 bin 878’e düştü

CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 14 bin 878’e düştü.

YSK'nın sisteminde yer alan veriler saat 16.32 itibariyle şu şekildeydi:

Ekrem İmamoğlu: 4.170.916

Binali Yıldırım: 4.155.612

Fark: 15.304

Oy sayımındaki farklar

Geçersiz oy sayımı haftasonu dahil aralıksız devam ederken pazartesi gününe 15 bin 823 oy farkıyla başlandı.

Saat 11.00'da fark 17 bin 722'ye düştü.

Saat 13.00'da ise Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre fark 15.500 olarak YSK kayıtlarına girdi.