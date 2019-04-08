HABER /  GÜNCEL

İstanbul seçim sonuçları YSK verileri geldi işte geçersiz oy sayısında fark

İstanbul seçim sonuçları YSK verileri geldi işte geçersiz oy sayısında fark

İSTANBUL'daki geçersiz oy sayımı sonuçlarına ilişkin son veriler geldi. Seçimlere yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasıyla fark, 15 binin altına indi. CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14 bin 878...

31 Mart seçimleri geride kalsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı henüz netlik kazanmadı.

AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede oylar yeniden sayıldı.

Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de henüz sonuç değişmedi.

Son durum: Fark, 14 bin 878’e düştü

CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 14 bin 878’e düştü.

YSK'nın sisteminde yer alan veriler saat 16.32 itibariyle şu şekildeydi:

Ekrem İmamoğlu: 4.170.916
Binali Yıldırım:  4.155.612
Fark: 15.304

Oy sayımındaki farklar

Geçersiz oy sayımı haftasonu dahil aralıksız devam ederken pazartesi gününe 15 bin 823 oy farkıyla başlandı.

Saat 11.00'da fark 17 bin 722'ye düştü.

Saat 13.00'da ise Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre fark 15.500 olarak YSK kayıtlarına girdi.

İlk açıklandığı fark 27 bin 889'du

YSK Başkanı Sadi Güven, 1 Nisan sabahı İstanbul sonuçlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın oyunu şu şekilde açıklamıştı: 
Ekrem İmamoğlu oyu : 4 milyon 159 bin 650
Binali Yıldırım oyu : 4 milyon 131 bin 761 
Fark : 27.880

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan gizli servis için tartışılan adım
Trump'tan gizli servis için tartışılan adım
Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı
Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti
İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki
ABD, İran ordusunu terör örgütü olarak tanıdı
ABD, İran ordusunu terör örgütü olarak tanıdı
ÖNCEKİ HABERLER
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul açıklaması
19 Nisan kandil mi 2019 19 Nisan ne kandili var?
19 Nisan kandil mi 2019 19 Nisan ne kandili var?
Mazbatasını aldı! Mansur Yavaş'a ilk tebrik mesajı AK Parti'den geldi
Mazbatasını aldı! Mansur Yavaş'a ilk tebrik mesajı AK Parti'den geldi
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Yorumlar 46 yorum