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ABD, İran ordusunu terör örgütü olarak tanıdı

ABD, İran ordusunu terör örgütü olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı ülkesinin terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. 

Trump'ın bu açıklamasıyla ABD ilk kez, başka bir ülkenin ordusunu "Terör örgütü" kapsamına alıyor. 

İran Devrim Muhafızları hakkında bilinmeyenler...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur. Halk ağzında ve özellikle İran diasporasında ordu mensubu kişilere organizasyona duydukları hayranlığı belirtmek için Farsça'da "Muhafızlar" anlamına gelen Pasdaran denilmektedir.

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