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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş, olağan seçimli genel kurulun 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacağını ve çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantının 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı gün ve saatte yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, mayıs ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurulun tarihini belirledi.

Siyah-beyazlılar, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada toplantının 5 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, çoğunluğun sağlanmaması durumunda 12 Mayıs'ta çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacağını açıkladı.

Olağan seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak. 

Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay oldu. Ayrıca Aydoğan Cevahir'in de gerekli imzaları toplaması halinde başkan adayı olması bekleniyor. 

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