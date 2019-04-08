3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?

İstanbul Havalimanı açıldı seferler başladı. Peki İstanbul Havalimanı'na otobüsle gitmek isteyen vatandaşlar hangi otobüsleri kullanacak, otobüs sefer saatleri kaç ve nerelerden otobüs kalkıyor?
Büyük bir titizlikle sürdürülen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda artık tüm uçuşlar başladı. İçerisi bir havalimanının yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir eğlence merkezine de dönüşen devasa yapıya nasıl gidileceği ise merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere Arnavutköy ilçesinin sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na otobüs seferleri düzenlenmeye başlamıştı. Peki ama taksi ile gitmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek?
İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için havalimanı servislerinin sefer saatleri belli olurken, ilçelere göre taksi tarifeleri de açıklandı. Yoğunluğun her geçen gün arttığı havalimanına taksi ile gitmek isteyenler, bulunduğu bölgeye göre en az 70, en fazla ise 230 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.
Ancak belirlenmiş olan ücretler, trafik akışına ve yol durumuna göre de değişkenlik gösterebilecek. Bu fiyatlar, tahmini ulaşım süresi olarak belirlenen 1 saate göre hesaplandı.
İşte ilçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...
4. Levent - 100 TL
Alibeyköy - 90 TL
Ataşehir - 150 TL
Avcılar - 140 TL
Bağcılar - 105 TL
Bahçelievler - 120 TL
Bakırköy İDO - 150 TL
Başakşehir - 85 TL
Bayrampaşa - 120 TL
Beşiktaş - 110 TL
Beylikdüzü - 120 TL
Beyoğlu - 120 TL
Büyükçekmece - 130 TL
Beykoz - 120 TL
Çatalca - 100 TL
Çekmeköy - 160 TL
Dudullu Terminali - 160 TL
Esenler - 115 TL
Esenler Otogarı - 110 TL
Esenyurt - 130 TL
Eyüp - 120 TL
Fatih - 130 TL
Gayrettepe - 100 TL
Gaziosmanpaşa - 110 TL
Göktürk - 70 TL
Güngören - 130 TL
Harem Otogarı - 150 TL
Kabataş - 120 TL
Kadıköy - 180 TL
Kartal - 180 TL
Küçükçekmece - 120 TL
Maltepe - 160 TL
Pendik - 220 TL
Pendik Hızlı Tren - 220 TL
Sancaktepe - 180 TL
Sultanbeyli - 180 TL
Sultangazi - 90 TL
Mecidiyeköy - 120 TL
Taksim - 120 TL
Tuzla - 230 TL
Ümraniye - 150 TL
ÜSküdar - 140 TL
Yenibosna Metrobüs - 130 TL
Yenikapı İDO - 130 TL
Zeytinburnu - 130 TL
Zincirlikuyu - 100 TL