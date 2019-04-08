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Erkek kardeşi 6 yıl sonra ihbar etti meğer kız kardeşi

GAZİANTEP'te, Fatma B. (22), 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini boğdu, ardından kardeşinin yardımıyla evlerinin odunluğuna gömdü. 6 yıl sonra vicdanen rahatsız olan kardeşi Mehmet B., polise giderek ablasını ihbar etti. Abla-kardeş gözaltına alınırken, evlerinin odunluğundaki kazıda bebeğe ait kemikler bulundu.

İddiaya göre, şu an evli ve 1 çocuk annesi olan Fatma B., 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Ailesine bu durumdan bahsetmeyerek hamileliğini gizleyen Fatma B., evlerinin tuvaletinde doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Fatma B., dünyaya getirdiği bebeği iddiaya göre ailesine açıklayamayacağı için boğarak öldürdü. Fatma B., daha sonra kimsenin görmemesi için durumu anlattığı kardeşi Mehmet B. ile birlikte bebeğin cesedini Kayaönü Mahallesi'ndeki evlerinin odunluğuna gömdü.

Kardeşi ihbar etti

Olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra vicdanen rahatsız olduğunu belirten Mehmet B., polise giderek durumu anlattı. Kendisinden bir yaş büyük olan ablasının dünyaya getirdiği bebeğini boğduğunu ve birlikte odunluğa gömdüklerini söyledi.

Kemiklere ulaşıldı

Bu ifadenin ardından Kayaönü Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, Mehmet B.'nin gömdüklerini söylediği odunlukta yaptığı kazıda boğularak öldürülen bebeğe ait kemiklere ulaştı. Kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen Fatma B.'yi de gözaltına aldı. Abla-kardeş, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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