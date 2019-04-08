Şarkıcı Zeynep Mansur yanlışlıkla Ankara Belediye Başkanı oldu

Şarkıcı Zeynep Mansur, mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile karıştırılınca, tebrik mesajlarına maruz kaldı.

Twitter'da, Zeynep Mansur-Mansur Yavaş benzerliğinden kaynaklanan isim soyisim karmaşası eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Sosyal medya hesabından kendisini etiketleyip Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tebrik eden kullanıcılar olduğunu söyleyen şarkıcı, aşağıdakilere benzer çok sayıda mesaj aldığını ifade etti.





Gülsem mi ağlasam mı?

Konu ile ilgili açıklama yapan Mansur, "İnsanlar sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ı etiketleyerek ona mesaj atacaklarına beni etiketleyerek bana mesaj atıyorlar. Son 1 ay içerisinde aldığım olumlu ve olumsuz yorumların haddi hesabı yok. Şimdi ise tebrik mesajları alıyorum. Halime güleyim mi ağlayayım mı bilemedim" dedi.