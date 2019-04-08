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Komünist Başkan Maçoğlu, belediyenin duvar ve korkuluklarını yıktırdı! İşte nedeni

Komünist Başkan Maçoğlu, belediyenin duvar ve korkuluklarını yıktırdı! İşte nedeni

TUNCELİ'nin TKP'li yeni Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası önünde bulunan duvar ve korkulukları yıktırdı. Maçoğlu, "Halkla belediye arasında duvar olmaz" açıklaması yaptı.

31 Mart seçimlerinde TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, görevi devralmasının ardından belediye binası önündeki duvar ve korkulukları yıktırdı.

"Halkla belediye arasında duvar olmaz"

Fatih Mehmet Maçoğlu, "Halkla belediye arasında duvar olmaz" diye konuştu.

"Böyle devrettik, böyle devraldık"

Öte yandan Maçoğlu, Mazbatasını aldıktan sonra Tunceli Belediyesini 68 milyon TL borç ile devraldıklarını da Twitter'dan yaptığı "böyle devrettik, böyle devraldık" paylaşımıyla duyurmuştu.

Maçoğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

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