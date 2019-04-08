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HDP'nin Muş başvurusunu, YSK reddetti! Sırrı Sakık ateş püskürdü

HDP'nin Muş başvurusunu, YSK reddetti! Sırrı Sakık ateş püskürdü

HDP'nin, Muş'ta geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi. Sırrı Sakık, "Bu halk sizi affetmeyecek" paylaşımı ile sert tepki gösterdi.

Muş'taki 31 Mart yerel seçimlerinde YSK'nin geçici verilerine göre Cumhur İttifakı 15 bin 919, HDP ise 15 bin 381 oy aldı. Seçim 538 farkla sona ererken, kurulan 103 sandıkta kullanılan 2 bin 449 oy geçersiz sayıldı.

HDP, YSK'ya başvurdu

Geçersiz sayılan oyların büyük bölümünün kendilerine ait olduğunu belirten HDP, yeniden sayım için önce Merkez İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazın reddedilmesi üzerine YSK'ya başvuru yapıldı. Ancak itirazı değerlendiren YSK, ret kararı verdi.

"Yapılacak tek şey vicdanlarda mahkum etmektir"

Duruma sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren HDP Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, "YSK alelacele değerlendirmeden kararı reddetti. Artık tuz da kokmuşsa yapılacak tek şey vicdanlarda mahkum etmektir. Bu halk sizi affetmeyecek" paylaşımını yaptı.

İşte Sırrı Sakık'ın o paylaşımı:

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