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İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark bir kez daha değişti

İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark bir kez daha değişti

İstanbul seçim sonuçlarını kesinleştirecek olan geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Millet İttifakı adayı İstanbul Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı son gelen verilerle birlikte değişti. Son durumu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıkladı.

İSTANBUL'da geçersiz oy sayımı devam ediyor. İstanbul'un genelinde İstanbul’da toplam geçersiz oy sayısı 318 bin 222 idi. İstanbul'da geçersiz oyların şu ana kadar yüzde 95'i sayıldı. 

Son rakam
Geçersiz oy sayımına ilişkin son bilgiler Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Saat 13.00 itibariyle Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark 15.500'e indi. 

Saat 11.00'de daha fazlaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin son verileri saat 11.00'de paylaşmış ve şunları söylemişti:
"Sandıkların yüzde 90.30'u açıldı. Arada 15 bin 722 fark var.'' 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu'nun Medya İletişim Danışmanı Murat Ongun ise dün en son, 23.30 itibariyle rakam vermişti. Buna göre dün oy farkı 15 bin 823'ü...
Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 171 bin 216,
Binali Yıldırım'ın oyu ise 4 milyon 155 bin 393 olarak belirtilmişti.

İlk açıklandığı fark 27 bin 889'du

YSK Başkanı Sadi Güven, 1 Nisan sabahı İstanbul sonuçlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamasında "Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

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