AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki seçimlere dair konuştu. Seçimlerde organize bir usulsüzlüğün olduğunu vurgulayan Yavuz, "38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, daha önce yaptığı şaibe iddiasının arkasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü maddi hataları düzeltmeye başladık ancak bunlar henüz bitmiş değil. Geçersiz oyların sayımını biz ilk gün talepte bulunduk. Dedik ki tüm oylar sayıılsın çünkü ortada şaibe var. Daha ilk akşamdan, ilk günlerden beri İstanbul seçimlerinde şaibe var demiştik.

Bunun için hukuki yollara başvurduk. Dedik ki tüm oylar sayılsın, gerçesiz oylar sayılsın. Bu iki tür talebi ilçe seçim kurullarına götürdük.

38 ilçede oylar yeniden sayılsın

Beyoğlu için dün tüm oyların sayımını istedik. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız.

En şaibeli seçim

Baştan beri en şaibeli seçimdir dedik. Daha önce bir çok bilgiden, belgeden bahsettik. Bugün bahsedeceklerimizi ilk defa duyacaksınız. Biz İstanbul’da şaibe var derken rast gele demiyoruz. Büyükçekmece’de seçmen kaydı usuzlsüzlüğü yapıldı. Büyükçekmece’de çalışan biri ilçe nüfus müdürlüğünde çalışmaya başlıyor.

Ruhsatı alınmamış binlara il içinden, il dışından seçmenlerin bir kısmının haberi olmadan usulsuz seçmen kayıtları yapılmış. Konu ile ilgili iki kişi tutuklu şuan. 5 kişinin ifadesi alınmış. Büyükçekmeceyi 4 bin 200 oyla kaybettik.

İstanbul'da fark ne kadar?

Şu an itibariyle aradaki fark 16 bin 442'ye düştü. Oyların yüzde 70'i sayıldı. Büyükçekmece'de sandık başında YSK'ya daha önce verilen listede olmayan 284 kişi görev almış. Maltepe 624 kişi ise böyle görev almış.

Organize usulsüzlük var

AK Parti'nin oyu CHP'ye yazılıyor CHP'nin oyu başka bir partiye yazılıyor. Bu kadar ince işçiliği çıkartmak kolay mı? Önümüzdeki günlerde netleşecek bu. Bunun adı şaibedir. Organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var. Hata ötesi şeyler bunlar.

Birileri çok özel planlamış

Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmak için çamura yatıp işi bitirmek istiyor. Bugün itibari ile İstanbul'da yüzde 4'lük bir sayım gerçekleştirilmiştir.

Ne mağlup ne galip var

Bunu birileri yapmış. Biz kimseye sen yaptın demiyoruz ama bu işin ne mağlubu ne de galibi var. Her iki tarafta bu işin ortaya çıkması için yardım etmeli.

Evet en iyi sistem bizde

2 ilçe tüm oylara yeniden sayım kararı verdi. Bugünde tüm ilçelerin hepsi sayılsın diye müracaatta bulunuyoruz. Bu dünyada bu işi yapan en iyi ülkeyiz bu iddiamı yeniliyorum.

Bu işi kim yaptı

YSK'da yapılan iş ve işlemler tüm partilere açık. Bu verileri YSK anında bizimle paylaşıyor. Sistem olarak en güvenilir sistemdir. Ama birileri gitmiş bilgisarın başına oturmuş usulsüz nakli gerçekleştirmişse bu kişilerin sorunu. Bu işi YSK'ya yıkmayalım tüm partilerde yardım etsin. Bu işi kim yaptı kimler adına yaptı. Bu ortaya çıksın. Organize bir iş var. Münferid bir olay değil.

Tüm kanuni yolları deneyeceğiz

Biz kanunların bize tanıdığı hakları kullanıyoruz. Kanuni yollar konusunda yollar daha bitmedi. Yargı son kararını verecek. Ama bu işler öyle bir yapılsın ki kamu vicdanı rahatsız olmasın. Bizim derdimiz bu. Son durumunda YSK'nın kararı bizi bağlar. Ama bu kadar belge bilgi varken bu işleri takipsiz bırakmamızı bizden hiç kimse beklemesin."