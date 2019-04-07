Ordu'da muhtarın iddiası ortalığı karıştırdı! Seçim iptal edildi

ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nden muhtar adayı Cihat Çelenk, 93 oy farkla kaybettiği seçimde rakibinin seçmen taşıdığını iddia edip itiraz edince seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Gölköy'ün Damarlı Mahallesi'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 4 muhtar adayı yarıştı. Seçimde 417 oy alan Ercan Aksu, muhtar seçilirken, rakibi Cihat Çelenk ise 93 oy farkla kazanamadı. Seçimin ardından Çelenk, Aksu'nun 180 seçmeni il dışından getirdiğini iddia ederek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtiraz Kabul Edildi

İlçe Seçim Kurulu'nun reddettiği itirazı başvuru üzerine değerlendiren İl Seçim Kurulu, olaya ilişkin ceza dosyasında beyanı alınan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığını bildirmiş olmaları, ceza soruşturması bulunması, yapılan işlemin ise seçimin sonucuna etki edecek nitelikte olması nedeniyle itirazı kabul etti.

Seçim Yeniden Yapılacak

Damarlı Mahallesi'nde iptal edilen muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı.