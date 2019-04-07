Fenerbahçeli Volkan Demirel futbolu ne zaman bırakacak?
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kariyerine nokta koyacağı tarih hakkında konuştu. Tecrübeli eldiven, 4. yıldızı ve 6. şampiyonluğunu kazandıktan sonra futbolu bırakabileceğini söyledi.
Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış, 37 yaşındaki Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.
Katıldığı canlı yayın programında soruları yanıtlayan tecrübeli eldiven, "Jübile gibi niyetim yok ama yaptırıyorlar bize. Fizik durumuma baktığımda erken olduğunu düşünüyorum." dedi.
Demirel devamında ise şu ifadeleri kullandı;
"4. yıldızı ve 6. şampiyonluğumu kazanmadan bırakmak istemiyorum. İsteklerim çok büyük istekler değil. Bir camiada en fazla kalan oyuncu olmak istiyorum. Uzun zamandır bir yerde kalan herkes için 'değişim değişim' deniyor. 8 maç kaldı. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Görev verilmese de kulübede elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki sezon oturur konuşuruz. Şampiyonluk ve 4. yıldızdan sonra kendi jübilemi yaparım."
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