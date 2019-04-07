Köpeğe ve papağana zalimce işkence etti Utanmadan paylaştı

Hayvana işkence görüntülerine bir yenisi eklendi. Malatya Doğuş Spor Kulübü’nün tekvando sporcusu Ömer Serdar Dinç adlı şahıs, köpek ve papağana deodorantla işkence yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Malatya Doğuş Spor Kulübü’nün tekvando sporcusu Ömer Serdar Dinç, ‘Serdar_tkd’ adlı sosyal medya hesabından hayvanlara işkence ettiği anları paylaştı.

Videoda bir köpek ve papağanın yüzüne deodarant sıkıp hayvanların gözlerini yakan cani, her kesimden büyük tepki alıyor.

O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı

Caninin bu hareketi Master Chef programı ile adını duyuran ve papağanın boğazını sıktığı videoyu paylaşarak infial yaratan Murat Özdemir’i akıllara getirdi.

İşte o skandal;