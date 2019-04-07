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Bursaspor'un otobüsüne "Allah'ınız Beşiktaş" yazdılar

Bursaspor'un otobüsüne "Allah'ınız Beşiktaş" yazdılar

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından dönerken büyük şok yaşadı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 26. haftasında normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor Basketbol, Cuma günü rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğu garanti altına aldı.

Cumartesi günü ise çıktığı deplasman maçında Manisa BŞB'yi 81-77 yenen yeşil-beyazlıların otobüsüne karşılaşma için Muradiye Spor Salonu'nun önünde park halindeyken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından sprey boyayla yazı yazıldı.

Bu görüntü karşısında sinirlenen Bursasporlu yöneticiler, jandarmaya şikayetçi oldu.

Otobüs şoförü Faruk Özen, "Ben jandarmaya maç öncesinde bu konu hakkında uyardım. Tedbir almalarını istedim. Bu çok yanlış bir şey" dedi.

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