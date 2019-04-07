BBP Genel Başkanı Destici'den 'yeni parti' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili, "Bu bir haktır. Bu hakkı kullanana da 'Niye bu hakkı kullanıyorsun, bu haktan geri dur' demek bence doğru değildir. Herkesin bu hukuki süreci beklemesi lazım ve erken davranmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir arkadaşının kızının düğünü için dün akşam Burdur'a geldi. Kent girişindeki bir restoranda partililer tarafından karşılanan Destici, burada bir süre dinlendi ve partililerle sohbet etti.

Burada açıklama yapan Mustafa Destici, "Seçimlerin ülkemize, milletimize, seçime katılan adaylarımıza sonuçları itibarıyla hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yeni parti iddialarına bakın ne dedi?

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları söylentileriyle ilgili olarak Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'de demokrasi var. Herkes parti kurabilir. Ben Sayın Davutoğlu'nun ya da Abdullah Gül'ün parti kurup kurmayacağı noktasında kamuoyundaki söylentiler dışında bir şey bilmiyorum.

'Toplum karar verir'

Özel bir bilgim yok. Ama onların kendilerinin vereceği bir karardır. Tabii ki kurduktan sonra toplumda karşılıkları olup olmayacağına toplum karar verecektir.

Bunu da ben demokrasi içinde görürüm. Herkesin yasalara göre, siyasi parti yasasına göre siyasi parti kurma, bunu yürütme, yönetme hakkı vardır.

Biraz önce söylediğim gibi 'Niye sonuçlara itiraz ediyorsun' denemeyeceği gibi hiç kimseye bu anlamda da başka farklı bir şey söylenemez. Bekleyip görmek lazım."