Donald Trump hakkında şok iddia Obama'nın yatağına işemelerini istemiş

Ödüllü gazeteci Jane Mayer, seçim soruşturması geçiren ABD Başkanı Donald Trump dosyasının arkasındaki adamı kaleme aldı. Mayer’in kitabında oldukça ilginç bilgiler yer aldı.

The New Yorker dergisinin kıdemli Washington muhabiri Jane Mayer, “Trump Dosyasının Arkasındaki Adam: Christopher Steele” başlığı ile bir kitap kaleme aldı.

Kitapta, Rusların Trump'la geçmişten beri özel bir ilişki içinde olduklarını ve 2016 seçimlerine de Trump lehine müdahale ettikleri iddiasının dayanağını teşkil eden“Trump Dosyası”nı hazırlayan eski İngiliz Gizli Servisi casusu Christopher Steele’in dosyayı hazırlarken ve sonrasında yaşadıkları ele alındı.

Jane Mayer, sadece ABD içinde olan bitenlere değil, bunların küresel etkileşimlerine dair bir bakış açısı da sundu. Kitapta ABD seçimlerinde Donald Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile ilişkilerinin yanı sıra, Rusya'nın elinde Trump'ın özel hayatına dair belge ve görüntüler olduğu iddia edildi. Ve bu belge ve görüntülerin şantaj için kullanılmak üzere elde edildiği kaydedildi.

İddialar arasında Trump’ın Moskova'yı ziyaret ettiğinde Ritz Carlton Oteli'nde, beraber olduğu kadınlardan Barack Obama ile eşi Michelle'in kaldığı odadaki yatağa işemelerini istemesi de yer aldı. Trump’ın dosyanın basına sızmasının ardından hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

İşte Jane Mayer, kitabında yer alan bazı ifadeler:

“Dosyada Rus yetkililerin Trump’ı bir kaynak olarak beş yıldır ‘işlediklerini ve üzerinde baskı gücü sağladıklarını bunun kısmen birlikte olduğu Moskova fahişelerinin onun talebiyle yatakta işemelerini de içeren cinsel eylemlerde bulunurken birlikte videoya alınmasıyla elde edildiğini iddia ediyordu.

Steele ve bir ortağının İngiltere’nin Gizli İstihbarat Teşkilatı’ndan ayrıldıktan sonra 2009’da kurdukları küçük bir dedektiflik şirketi olan Orbis Business Intelligence, Trump’ın Rusya ile şüpheli ilişkileri hakkında karşı araştırma yapmayı 2016 ilkbaharında kabul etmişti. Anlaşmaya göre Orbis, Washington’da özel bir araştırma şirketi olan Fusion GPS için çalışan bir alt yükleniciydi. Fusion da, hem Hillary Clinton’ın kampanyasını hem de Demokratik Ulusal Komite’yi temsil eden hukuk firması Perkins Coie tarafından tutulmuştu.

Anlaşmayı imzalamasından birkaç ay sonra Steele, bu zincir üzerinden araştırmalarının mali kaynağının Clinton kampanyası ve DNC tarafından sağlandığını anladı. Sonuçta Steele’e çalışması için yüz altmış sekiz bin dolar ödendi....

Hem putin hem de Trump öfkeye boğuldu

“Steel’in eski bir arkadaşı bana, onun hiç de cazip olmayan müstesna bir bela içinde olduğunu söyledi. Dosya, aralarında yasal olmadığını iddia edilen işleri ifaşa ettiğinden hem Vladimir Putin’i hem de Donald Trump’ı öfkeye boğmuştu.

Hukuk uzmanları suç duyurusunu sadece siyasi bir gösteri olduğuna Steel’i ikna ettiler. Ne var ki bu, Trump’ın Rusya ile var olduğu iddia edilen bağları hakkındaki soruşturmada yeni bir gerginliğe işaret ediyordu. Amerikan demokrasisine yabancı müdahalesi hakkındaki ciddi bir soruşturmaya verilen başlangıçtaki tarafısz Kongre desteği partiler arası ağız dalaşına teslim oldu.Trump’ın destekçileri Steele’in ispiyoncu değil bir hain olduğunu iddia ettiler.