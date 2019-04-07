Tanzim satışlar markete girdi soğanın kilosu 10 liraya kadar çıktı

Tanzim satışların artık büyük marketlere alınması ile halk özellikle patates soğana hucüm etti. Küçük marketlerdeki soğan fiyatları ise 10 liraya kadar çıktı.

Artan sebze ve meyve fiyatları nedeni ile kurulan tanzim satış noktaları Türkiye çapında şubeleri bulunan zincir marketlerin içine alındı. Marketlere gelen tanzim satış ürünlerinde halk en çok soğana akın etti.

Böyle olunca da kuru soğan kıtlığı başladı. Mersin Hali'nde kilosu 5.50, İstanbul Hali'nde ise 6.50 lira olan kuru soğanın fiyatı tanzim satışlar nedeniyle 2 liraya düşünce halk, süpermarketlere hücum etti. Süpermarketlerin birçok mağazasında bulunamayan kuru soğan online satış listelerinden de çıkarıldı.

İçinde tanzim satış bulunmayan küçük marketlerde ise kuru soğanın kilosu 7 ile 9.95 liradan satılmaya başlandı. Yetkililer, bir ay sonra birçok üretim bölgesinde kuru soğan sökümlerin başlamasıyla birlikte fiyatların düşüşe geçeceğini söyledi.

Çiftçinin maliyeti fazla

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, daha önce yaptığı açıklamada soğanın 10 liraya çıkacağını söylemişti. Güngör, üreticinin maliyetletlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Tanzim satışlarda marketlerden alınan vergi alınmıyor. Devlet şu anda bunları kendisi üstleniyor. Böyle olunca otomatik olarak fiyatlar düşer.