Memur ve emeklilerin yıllık ek geliri ne kadar olacak?

Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Gözler, bu ay yapılacak olan KPDK ve ağustos ayındaki toplu sözleşmede. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere aylık 344 lira aile yardımı için kararlar bekleniyor.

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük.

Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

Gelirler artacak

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma içerisinde.

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor.Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) ek ödeme alabilecek.

Memur-Sen'in; KPDK'da, sonuç alınamazsa toplu sözleşme görüşmelerinde masaya getireceği talepler arasında memurlara verilen aile yardımının emeklilikte de ödenmesi yer alıyor.

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

Bu talep kabul edilirse, memurlar bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.



Sendikanın talepleri masada

MEMUR-SEN'in KPDK'da ve toplu sözleşmede gündeme getireceği taleplerden bazıları şöyle:

- Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.

- 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

- Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin ve 3600 ek göster genin altında olan tüm kamu çalışanları na 3600 ek gösterge verilsin.

- Göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılsın.

- KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

- Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

- Kamu görevlileri öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.