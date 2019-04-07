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Ahmet Türk: tepki gösterdi.! Bu ne telaş, bu ne aymazlık

Ahmet Türk: tepki gösterdi.! Bu ne telaş, bu ne aymazlık

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU’ya Genel müdür atanmasına tepki gösterdi.

Yerel seçimlerden 3 gün önce Mardin'de yapılan genel sekreter ve genel müdür atamalarını paylaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, "Bu ne telaş, bu ne aymazlık, giderayak Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU’ya Genel müdür atamak" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, belediyeye yapılan genel sekreter ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MARSU) yapılan genel müdür atamalarını paylaştı.

​Seçimlerden 3 gün önce yapılan atamaların belgesini paylaşan Türk, "Bu ne telaş, bu ne aymazlık, giderayak Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU'ya Genel müdür atamak. Halkın iradesine saygısızlıktır, hukuk kaide tanımamazlıktır" ifadelerini kullandı.

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