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Başakşehir ve Konyaspor, 16. randevuda

İhlas Haber Ajansı
Başakşehir ve Konyaspor, 16. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul’da oynanan 7 lig maçının 5’ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir’in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic’in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007’de Konya’da oynanan maçta 3-2’lik skorla aldı. 

Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor. 

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