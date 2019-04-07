HABER /  SPOR

Marcao, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü

Marcao, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın başarılı savunma ikilisi Marcao ve Luyindama Fenerbahçe maçı öncesi cezalı durumda.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Marcao cezalı, Luyindama da yok

Sarı-kırmızılı ekibin Malatyaspor'la oynadığı karşılaşmanın 70. dakikasında Marcao rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sınırda olan Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Marcao, Yaşar Kemal Uğurlu'nun sarı kart göstermesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Malatyaspor'la oynanan kupa maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama, PFDK'ya sevk edildi. 2 maç ceza alması beklenen Luyindama da Marcao gibi Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

İlgili Haberler
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi Alper Potuk: Galatasaray'da seve seve oynarım Galatasaray'ın konuğu Yeni Malatyaspor Galatasaray'a iyi haber: Seçim kararı alma... Galatasaray'da hedef 24 puan: Fatih Terim hata istemiyor!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Fener Ol" kampanyasına destek 15 Milyon TL'yi aştı
"Fener Ol" kampanyasına destek 15 Milyon TL'yi aştı
Nijerya'daki çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmada 50 kişi öldü
Nijerya'daki çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmada 50 kişi öldü
Kırklareli'nde son sonuç Kesimoğlu
Kırklareli'nde son sonuç Kesimoğlu
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri
TRT'den YSK'ya canlı yayın için başvuru
TRT'den YSK'ya canlı yayın için başvuru
Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim
Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Danimarka'da silahlı saldırı dehşeti
Danimarka'da silahlı saldırı dehşeti
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi
Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
2019 Şaban ayı ne zaman başlıyor Diyanet kaç gün sürecek?
2019 Şaban ayı ne zaman başlıyor Diyanet kaç gün sürecek?
Yorumlar