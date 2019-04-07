TRT'den YSK'ya canlı yayın için başvuru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT), sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunuldu. YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine kısmen izin verdi.

TRT Genel Müdür Vekili Erkan Durdu imzasıyla İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın yapılması için YSK'ye başvuru yapıldı.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından, bazı il ve ilçelerde ortaya çıkan sonuçlara, siyasi partilerce yapılan itiraz sürecinin kamuoyunun gündemini oluşturduğu belirtilen başvuruda, "Söz konusu itirazlar neticesinde il ve ilçe seçim kurullarınca yürütülen oy sayım işlemleriyle ilgili olarak çeşitli mecralarda birtakım asılsız iddia ve dedikodularla bilgi kirliliği yaratılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Başvuruda, şunlara değinildi:

"Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından televizyon kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli izin verilmesini kurulunuzdan saygılarımızla arz ederim."

YSK'den TRT'ye kısmen izin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin verdi.

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı. Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı.