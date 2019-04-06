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İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çok sayıda yolcu otobüs sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans,  çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.

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