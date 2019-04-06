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İSKİ'den 'evraklar taşınıyor' iddiasına yalanlama

İSKİ'den 'evraklar taşınıyor' iddiasına yalanlama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medyada "İSKİ'den evraklar taşınıyor" şeklinde verilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada 'İSKİ'den evraklar taşınıyor' şeklinde verilen görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü'ne ait resmi evrakın kurum arşivine intikali gerçekleştirilmektedir. Mesai saatinde, aynı yerleşme içerisinde farklı binalar arasında yapılan evrak transferi rutin bir işlem olup, intikali gerçekleştiren kurum aracımızın güzergah yörüngesi, araç takip sistemi ve güvenlik kameraları ile 7/24 kayıt altına alınmaktadır. İftira içerikli haberlerle ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

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