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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada üst sıralarda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada üst sıralarda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada en çok takip edilen belediyeler arasında üst sıralarda yer alıyor, etkileşim ve takipçi sayılarıyla dikkat çekiyor.

Büyükşehir, sanal ortamda gençlerin ilgisini çekmeyi başardı. Takipçilerinin yüzde 60’ını 35 yaş altı gençlerin oluşturmasıyla göze çarpan büyükşehir, sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettirdi.

SOSYAL PAYLAŞIM ALANINA GÜÇLÜ ADIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güncel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmadı, günümüzün en etkili medya araçlarından sosyal medya aracılığıyla Gazianteplilere ulaştı. Kent nüfusunun yarısını oluşturan gençlerle sosyal medyada buluştu, ortak bir dil geliştirdi. Bu çerçevede sosyal medya platformlarını aktif kullanan Büyükşehir Belediyesi, sosyal paylaşım alanında güç kazandı. Belediyenin sosyal medya hesapları; belediye faaliyetlerinin, duyurularının, etkinliklerinin ve Gaziantep şehir değerlerinin sosyal medyanın dinamiklerine uygun olarak güncel, hızlı ve interaktif olarak paylaşılmasıyla takipçi ve beğeni kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları, belediyenin değil adeta şehrin hesapları olarak kabul edildi. Hem kentin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini tüm Dünya’ya tanıtma anlayışla sosyal medyanın gücünden yararlanıldı. Bu nedenle yalnızca Gaziantep’ten değil diğer illerden de takipçi kazandı. Takipçilerinin yüzde 35’ini İstanbul, Ankara, İzmir, Adana; yüzde 5’ini çevre iller oluşturdu.

SOSYAL MEDYA, TURİZMİ ETKİLEDİ
Son 5 yılda yürütülen kampanyaların kitlelere daha hızlı ulaşmasında etkili olan sanal mecrada etkin yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, herkesin dikkatini çekti. Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde başlatılan “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” ve “Uzaklarda Arama” kampanyasının ses getirmesinde sosyal medyanın büyük rolü oldu. Kente, yurt içi ve dışından gelen turist sayısının artmasını amaçlayan çeşitli kampanyalara destek veren sosyal medyanın etkisi, rakamlara yansıdı. 2018 yılı sonunda kentin turist sayısı, 4 milyona yükseldi.

BU ALANDA DA İDDİALIYIZ
Buna göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Facebook’ta 405 belediye içinde en çok beğeni alan 3’ncü, takipçi sayısı ile Instagram’da 229 belediye arasında 4’ncü, Twitter’da 313 belediye arasında 5’nci sırada yer aldı. Ustalık döneminde sosyal medyada da zirveye oturmayı hedefleyen Başkan Şahin, çalışmalarına aralıksız devam edecek.

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